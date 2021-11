Médicos convidam personalidades antivacina a visitarem hospitais na Rússia

AF Agence France-Presse

Médicos russos renomados convidaram nesta quarta-feira (24) celebridades e políticos contrários às vacinas anticoronavírus a visitarem hospitais que atendem pacientes com covid-19, para verem, com seus próprios olhos, os efeitos da doença.

Em uma carta aberta publicada pela agência pública de notícias TASS, 11 médicos proeminentes se dirigiram a personalidades públicas russas, que expressaram, recentemente, opiniões contrárias à vacinação para seus milhares de seguidores nas redes sociais.

"No momento, estamos todos um pouco ocupados e você pode adivinhar o porquê", diz esta carta assinada, em particular, por Denis Protsenko, médico-chefe do principal hospital de Moscou que trata pacientes com coronavírus.

"Mas, já que muitas pessoas leem e escutam você, vamos encontrar tempo para organizar uma sua visita às 'zonas vermelhas', às unidades de cuidados intensivos e ao departamento de patologia", sugerem os médicos.

"Talvez, depois disso, você mude de opinião, e menos pessoas morram", acrescentam.

Há semanas, a Rússia vem registrando mais de mil mortes por covid-19 todos os dias, com uma taxa de vacinação muito baixa da população, que continua muito desconfiada em relação à imunização.

Apesar dos múltiplos apelos do presidente Vladimir Putin e da disponibilidade de várias vacinas de fabricação nacional, apenas 37,2% dos russos estão imunizados até o momento, segundo o site especializado Gogov.