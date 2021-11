Naufrágio com imigrantes no Canal da Mancha deixa ao menos 33 mortos

AE Agência Estado

(crédito: Allan/ Flickr)

Ao menos 33 pessoas morreram nesta quarta-feira, 24, em um naufrágio de um barco que levava imigrantes da França para a Inglaterra, no Canal da Mancha. Segundo autoridades dos dois países, é o maior acidente do gênero em anos.

De acordo com pescadores que trabalham na região, nas últimas semanas tem aumentado o número de imigrantes que tentam chegar ao Reino Unido pelo mar, aproveitando-se das condições calmas, ainda que geladas, das águas do canal. Foi um desses pescadores que identificou o naufrágio de hoje e alertou autoridades francesas. De acordo com Franck Dhersin, prefeito de Teteghem, na costa francesa, que concentra as operações de resgate, o número de mortes deve aumentar.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, convocou uma reunião de emergência para avaliar o acidente. Ao menos três helicópteros sobrevoam o local, além de barcos de resgate.

Nos últimos anos, a polícia francesa tem coibido este tipo de travessia, mas o fluxo de imigrantes que cruza o canal rumo ao Reino Unido continua alto, o que tem provocado tensões entre Paris e Londres. (Com agências internacionais)