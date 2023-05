Terceiro nas eleições turcas apoiará Erdogan no segundo turno

AF Agence France-Presse

O ultranacionalista Sinan Ogan, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições turcas, anunciou nessa segunda-feira (22/5) que vai apoiar o presidente atual, Recep Tayyip Erdogan, no segundo turno do próximo domingo.

"Peço ao eleitores que votaram em nós no primeiro turno que votem no senhor Erdogan no segundo", disse Ogan, que conseguiu 5,2% dos votos no primeiro turno de 14 de maio.

Erdogan, do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, islamita conservador), teve no primeiro turno 49,5% dos votos, seguido pelo social-democrata Kemal Kiliçdaroglu, à frente de uma coalizão de seis partidos, com 44,9% dos votos.

Os analistas questionam o peso do apoio de Ogan entre seus eleitores. Seu partido existe há apenas alguns meses e a maior parte de seus seguidores estaria descontente tanto com Erdogan quanto com Kiliçdaroglu.

O presidente de 69 anos, acusado de autoritarismo, saiu muito melhor do que previram as pesquisas para o primeiro turno.

Erdogan está decidido a permanecer por mais cinco anos na presidência da Turquia, país com 85 milhões de habitantes que passou por uma transformação profunda durante suas duas décadas no poder e que agora sofre uma grave crise econômica.

