Vídeo mostra presidente de Portugal sendo carregado após mal súbito

Marcelo Rabelo de Sousa, presidente de Portugal, foi hospitalizado nesta quarta-feira (5/7) após uma queda de pressão causar um desmaio durante uma visita à Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, na Costa de Caparica.

No vídeo, o presidente aparece sendo carregado por quatro homens em direção ao Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde recebeu alta ainda na quarta, durante a noite.

Em entrevista ao canal português SIC Notícias, o cirurgião Eduardo Barroso, amigo do presidente, informou que ele está bem e não deve mudar de ritmo de trabalho. O homem acrescentou que os exames médicos realizados não mostraram problemas de saúde.

Segundo o jornal português Público, Rabelo alegou que o mal-estar foi ocasionado, provavelmente, pelo consumo de uma bebida nutricional misturada com “Moscatel quente” (vinho) durante o almoço.

"Eu disse não (ao convite para beber vinho) porque vou falar e tal, não faz sentido. No entanto, acabei bebendo o Moscatel quente mais tarde. Acredito que deve ter interagido, provavelmente, com a digestão e comecei a me sentir mal logo em seguida”, explicou o presidente sobre o episódio.

