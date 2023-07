EUA planejam enviar munições mais pesadas à Ucrânia

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/Handout / DVIDS / AFP)

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja enviar munições cluster, que espalham pequenas bombas sobre uma ampla área, para a Ucrânia para fortalecer sua ofensiva de alto risco contra as forças russas, disseram autoridades americanas de alto escalão.

A Casa Branca concordou em conceder uma renúncia sob as leis de exportação de armas dos EUA para enviar as munições.

Espera-se que o governo anuncie a decisão na sexta-feira como parte de um pacote mais amplo de assistência militar, disseram autoridades ouvidas à Dow Jones. A Ucrânia há muito apela pelas armas, e o Pentágono disse que elas podem ser eficazes quando empregadas contra tropas russas e formações blindadas, bem como trincheiras.

A Rússia usou munições cluster desde o primeiro dia da invasão em fevereiro de 2022, disseram organizações de direitos humanos.

Fonte: Dow Jones Newswires

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.