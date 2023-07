Parada LGBT+ da Geórgia é cancelada após ataque de grupo de extrema-direita

PG Pedro Grigori

A Parada do Orgulho LGBT+ de Tbilisi, capital da Geórgia —país da Europa Oriental que fez parte da União Soviética —, foi encerrada após um grupo de extrema-direita com mais de 2 mil pessoas interromper o evento, na tarde de sábado (8/7). Os extremistas destruíram e queimaram bandeiras de arco-íris, cartazes e a estrutura montada para a celebração.

Os reacionários carregavam bandeiras da Geórgia, símbolos conservadores e imagens religiosas. Os organizadores da Parada do Orgulho acusam as autoridades do país de conspirar contra o evento, devido ao pouco policiamento disponibilizado para fazer a segurança — o que facilitou a atuação do grupo de extrema-direita.

Mariam Kvaratskhelia, co-diretora da Parada, publicou nas redes sociais que grupos de extrema-direita estavam incitando publicamente atos violentos contra ativistas LGBT+ nos dias antecedentes ao evento. Ela disse que a Parada do Orgulho só não terminou em uma tragédia ainda pior porque eles perceberam a chegada dos extremistas e os participantes do evento se esconderam em ônibus e lugares privados.















A página oficial da Parada chamou os extremistas de “grupo de radicais violentos de Putin”, e disse que após a destruição o grupo não foi detido pela policia. “Em vez disso, eles continuaram a festejar no recinto do festival, com champanhe”. Veja vídeo da destruição:

Crowds in Georgia destroy and burn the structure that was supposed to host Gay Pride in Tbilisi. Event cancelled. pic.twitter.com/UKPSZkp8NH — RadioGenova (@RadioGenova) July 9, 2023

A large group of protesters, numbering several thousand people, broke through the police lines protecting the Gay Pride Parade in Tbilisi, Georgia yesterday.



The event had to be cancelled due to the unrest. pic.twitter.com/RiuwbLj4HH — Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2023

O vice-ministro do Interior da Geórgia, Alexander Darakhvelidze, negou que a polícia não tenha atuado. "Os manifestantes conseguiram encontrar maneiras de entrar na área do evento, mas conseguimos evacuar os participantes e organizadores do Orgulho", disse em coletiva, no sábado. "Ninguém foi ferido durante o incidente e a polícia agora está tomando medidas para estabilizar a situação."

Os organizadores do evento estão pedindo doações para pagar os prejuízos com o ataque. “Nosso evento sofreu graves danos. O palco, o vagão estelar e as arquibancadas foram danificados. Ladrões também roubaram as bebidas de nossos bares e outros itens valiosos”, informaram pelo Twitter.

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou os ataques. "Apelamos às autoridades para denuncias este incidente perturbador, responsabilizar os responsáveis e tomar medidas decisivas para melhorar a proteção dos direitos de reunião e expressão pacífica para todos, incluindo pessoas LGBTQI+", informou.



Há dois anos, vários jornalistas e ativistas foram espancados por extremistas em Tbilisi. Um dos jornalistas, o cinegrafista Alexander Lashkarava, foi encontrado morto em casa. A violência provocou uma série de protestos no país, que geraram a aprovação de leis contra discriminação e crimes de ódio — o que ativistas dizem não ter sido efetivo.

A Geórgia está em processo para entrar na União Europeia, mas enfrenta resistência do bloco pela violação dos direitos humanos no país.

