Turquia dá aval para a adesão da Suécia à Otan

RC Rodrigo Craveiro

Erdogan (E) cumprimenta o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, diante do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, à véspera do evento em Vilnius - (crédito: Yves Herman/AFP)

Na véspera da cúpula dos 31 países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Vilnius (capital da Lituânia), o nervosismo e a surpresa deram lugar ao alívio. "Fico feliz em anunciar que, após a reunião que organizei com (Recep Tayyip) Erdogan e com o primeiro-ministro da Suécia (Ulf Kristersson), o presidente Erdogan concordou em encaminhar o Protocolo de Adesão da Suécia à Grande Assembleia Nacional o mais rápido possível, e trabalhar por sua ratificação. Este é um passo histórico, que torna todos os aliados da Otan mais fortes e mais seguros", declarou o norueguês Jens Stoltenberg, secretário-geral da aliança militar ocidental. "Este é um dia histórico."

Em mais um desdobramento político, o Departamento de Estado norte-americano confirmou o apoio de fornecimento de caças F-16 à Turquia e apoiou a aspiração de Ancara por um lugar na União Europeia (UE). Desde 2005, os turcos almejam o ingresso no bloco europeu.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou a aprovação turca para a entrada da Suécia na Otan. "Estou ansioso para dar as boas-vindas ao primeiro-ministro Kristersson e à Suécia como nosso 32º aliado na Otan", disse Biden, por meio de um comunicado. "Estou disposto a trabalhar com o presidente Erdogan e a Turquia para melhorar a defesa e a dissuasão na região euroatlântica", acrescentou.

Mais cedo, Erdogan tinha condicionado a entrada da Suécia na organização. "Primeiro abram caminho para a adesão da Turquia à UE e depois abriremos o caminho para a Suécia, como abrimos o caminho para a Finlândia. A Turquia tem esperado nos portões da União Europeia por mais de 50 anos. (...) Quase todos os países-membros da Otan são parte da UE", disse o líder turco, que foi fotografado cumprimentando Kristersson, sob o olhar atento de Stoltenberg.

A cúpula em Vilnius começa nesta terça-feira (11/7) e deve se encerrar, 24 horas depois, com o alinhamento de todos os membros da Otan em apoio à Ucrânia. Os países debaterão a escassez de munição das forças ucranianas e a decisão dos EUA de fornecerem bombas de fragmentação para Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, espera que a aliança envie um "sinal claro" sobre a possível adesão de seu país. De acordo com o site Politico, Zelensky e Biden terão uma reunião presencial, nesta quarta-feira, na Lituânia.

Ex-diplomata turco, diretor do think tank Edam (em Istambul) e especialista do Carnegie Europe, Sinan Ulgen interpretou a mudança de postura de Erdogan como um resultado positivo, tanto para a Otan quanto para a Turquia. "Na ausência de um acordo, as relações da Turquia com parceiros europeus e norte-americanos teriam sido prejudicadas. Resta saber quais serão os compromissos concretos que Ancara recebeu de seus aliados da Otan, além do acordo bilateral com a Suécia", disse ao Correio.

Ulgen lembrou que as negociações entre Ancara e Estocolmo tinham se estancado. "Existia pouco movimento na Suécia. As autoridades suecas acreditavam que fizeram o possível para responder às preocupações da Turquia em relação à redução das atividades de recrutamento e arrecadação de fundos de organizações terroristas como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na Suécia", explicou.

Richard Outzen, coronel da reserva e especialista do think tank Atlantic Council na Turquia, se disse um pouco surpreso que o aval de Erdogan ocorra antes, e não durante a cúpula da Otan. "É clássico que o líder turco assuma um posição ousada em uma negociação de alto risco, indique uma inclinação para desistir ou recuar e, então, mudar de direção, depois de embolsar progresso em demandas importantes", afirmou à reportagem. "Não acho que Erdogan tenha mudado de ideia. Há algum tempo, o próprio Erdogan e os turcos dizem que são a favor da expansão da Otan. Eles apoiaram a Ucrânia e a Geórgia no passado; avalizaram a Finlândia, no ano passado; e gostariam de ver a Suécia entrar — caso as notoriamente frouxas leis antiterrorismo suecas, agora alteradas, forem totalmente implementadas."

Segurança em xeque

A Rússia declarou que o ingresso de Kiev na Otan seria "muito negativo" para a segurança da Europa. Para contrapor essa posição e mostrar seu apoio, vários pesos-pesados da aliança militar negociam possíveis compromissos para fornecer armas de longo prazo a Kiev, especialmente quando as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva em junho para recuperar áreas ocupadas pelos russos, mas avançam lentamente.

A entrada da Ucrânia na Otan dependeria do fim da exigência do Plano de Ação para a Adesão (MAP, na sigla em inglês), dispositivo que estabelece objetivos e reformas. Os aliados "estão dispostos" a eliminar esse requisito para a candidatura da Ucrânia, disse à agência France-Presse um funcionário ocidental da aliança.

Rei Charles III e Joe Biden se encontram, em Windsor (foto: Chris Jackson/AFP)

Biden destaca firme relação com Reino Unido

O presidente Joe Biden (D) reafirmou a "sólida" relação entre Estados Unidos e Reino Unido durante uma escala diplomática em Londres a caminho da reunião de cúpula da Otan na Lituânia. O democrata se reuniu por 45 minutos com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Downing Street. Eles tomaram chá no jardim e conversaram sobre diferentes temas, incluindo a invasão russa da Ucrânia, dois dias depois que Washington prometeu fornecer bombas de fragmentação a Kiev. "Temos muito o que falar. Creio que estamos indo bem. Avançamos de forma positiva. Nossa relação é sólida como uma pedra", afirmou o americano, antes de seguir para Windsor, cerca de 40km a oeste de Londres, para se encontrar com o rei Charles III (E). O monarca, de 74 anos, o recebeu no centenário castelo, onde participaram de uma cerimônia de revista da guarda de honra real. Depois participaram de uma reunião sobre questões ambientais e climáticas, incluídas as conclusões de um fórum sobre o financiamento de projetos em países em desenvolvimento.

EU ACHO...

Richard Outzen, coronel da reserva e especialista do think tank Atlantic Council na Turquia (foto: Arquivo pessoal )

"Não acho que a Suécia entrará fácil ou rapidamente na Otan. Levará meses de progresso para interromper a arrecadação de fundos, a propaganda e o recrutamento pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) — uma organização terrorista internacionalmente reconhecida que goza de liberdade de atividade na Suécia —, antes que o Parlamento de Ancara aprove isso. Mas a Suécia continua no caminho. Isso remove a questão da adesão sueca da agenda principal da Cúpula e a coloca na categoria de 'negócios administrados com sucesso'."

Richard Outzen, coronel da reserva e especialista do think tank Atlantic Council na Turquia

Saiba Mais Mundo Peru declara emergência de saúde por surto de síndrome de Guillain Barré

Peru declara emergência de saúde por surto de síndrome de Guillain Barré Mundo Ataque com faca em jardim de infância deixa seis mortos no sul da China

Ataque com faca em jardim de infância deixa seis mortos no sul da China Mundo Nível de gelo no mar da Antártida é o menor da história

Nível de gelo no mar da Antártida é o menor da história Mundo Mulher volta para casa após 6 meses e encontra cadáver emparedado

Mulher volta para casa após 6 meses e encontra cadáver emparedado Mundo Como foi a misteriosa reunião entre Putin e líder do grupo Wagner

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.