Nível de gelo no mar da Antártida é o menor da história

O derretimento das geleiras no Polo Sul do planeta é reflexo do aumento da temperatura global. O mês passado foi o junho mais quente já registrado na história - (crédito: NASA/J. Yungel)

Os níveis de gelo no mar da Antártida atingiram o menor nível a história. Dados da Organização Meteorológica das Nações Unidas, órgão ligado à ONU, indicam que o nível de gelo está 17% abaixo da média esperada para o mês de junho.

O derretimento das geleiras no Polo Sul do planeta é reflexo do aumento da temperatura global. O mês passado foi o junho mais quente já registrado na história, segundo o serviço de mudanças climáticas Copernicus, ligado a União Europeia. A temperatura média global ficou cerca de 0,5 °C acima da média registrada entre 1991 e 2020. O recorde anterior era de 2019.

O verão no Hemisfério Norte acabou turbinado pelas mudanças climáticas e pelo fenômeno El Nino, que provoca o aumento da temperatura do Oceano Pacífico.

Na semana passada, também foi registrado o dia mais quente da história. Segundo a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês), a quinta-feira (6/7) teve a temperatura média do ar da superfície da Terra de 17,23°C. O recorde anterior tinha sido registrado na segunda-feira (3/7), com 17,01°C.



