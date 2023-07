Bebê é encontrada morta depois de ser amamentada pela mãe

JA Jéssica Alves - Especial para o Estado de Minas

Um bebê de dois meses foi encontrado morto durante a madrugada desta segunda-feira (10/7) em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, depois de ter sido amamentado pela mãe.

A Polícia Militar (PMMG) informou que, por volta da meia-noite, a mulher, que mora no Bairro Boa Vista, amamentou a filha e foi dormir, junto com o marido. Ele se deitou em uma cama de solteiro e ela ficou, ao lado da criança, na cama de casal no quarto.

Mas, durante a madrugada, ambos acordaram e perceberam que a menina estava arroxeada e fria. Desesperados, eles buscaram ajuda na 19ª Região de Polícia Militar. A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h na região, mas ela chegou sem vida ao local.

Os policiais constataram que a menina havia morrido há cerca de quatro horas e estava com duas fraturas próximas aos ombros, que podem ter sido causadas no momento em que os pais tentavam reanimar o bebê.



Assim, o caso não foi registrado como maus-tratos ou abandono de incapaz, mas ele permanece sendo investigado, informou a corporação.



O corpo da criança foi liberado após perícia.



