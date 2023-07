Leslie Van Houten, discípula de Charles Manson, pode sair da prisão

YR Yasmin Rajab

(crédito: John Malmin/Wikimedia Commons)

Leslie Van Houten, uma das discípulas do psicopata Charles Manson, pode receber liberdade condicional e deixar a cadeia após mais de 50 anos. Hoje com 73 anos, Leslie se juntou à "família" de Charles Manson quando tinha apenas 19. A seita liderada pelo psicopata é responsável pela morte de nove pessoas, incluindo da atriz Sharon Tate, assassinada em Los Angeles em 1969, quando estava grávida de oito meses.



Van Houten não participou deste crime, mas fez parte do homicídio de Leno e Rosemary LaBianca na noite seguinte, também na Califórnia. Ela admitiu ter esfaqueado uma das vítimas nas costas cerca de 15 vezes, enquanto estava deitada no chão.

A criminosa chegou a ser sentenciada à morte em 1971, mas a decisão foi anulada depois que a Califórnia aboliu brevemente a pena de morte. Em 1978, dois julgamentos depois, ela recebeu a sentença de prisão perpétua.



Desde 2016, a Justiça dos Estados Unidos se pronunciou cinco vezes a favor de conceder a liberdade condicional, mas o ex-governador do estado, Jerry Brown, e o sucessor dele, Gavin Newsom, atualmente no cargo, vetaram a decisão.

No entanto, em maio deste ano, a corte de apelações da Califórnia deixou sem efeito o último veto de Newsom. O governador da Califórnia justificou que Leslie ainda apresenta perigo para a sociedade. Dois dos três juízes da corte discordaram.

A decisão do tribunal não significa que a criminosa será liberta imediatamente. Newsom ainda pode pedir que o caso seja encaminhado à Suprema Corte, em um processo que pode levar anos para ser resolvido.

Com informações da Agência France-Presse

