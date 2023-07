Mídia russa divulga suposta foto de Prigozhin após motim frustrado

RC Rodrigo Craveiro

Prigozhin liderou um motim do Grupo Wagner contra as Forças Armadas da Rússia por suposta falta de apoio na incursão contra a Ucrânia. Na foto, ele aparecer estar acampado em Belarus - (crédito: Imprensa russa/Reprodução)

A mídia estatal russa divulgou, nesta sexta-feira, uma suposta foto de Yevgeny Prigozhin. Na imagem, o líder do grupo de mercenários Wagner aparece, de camiseta bege e cueca, dentro de uma tenda, supostamente em território de Belarus.

Atrás, um cartaz com a imagem de um crânio e de duas bombas, acompanhada da inscrição: "O lado reverso da medalha". Uma análise de metadados indica que a foto teria sido feita na manhã de 12 de junho, 11 dias antes de Prigozhin ganhar as manchetes do mundo. Em 23 de junho passado, seus homens desafiaram o alto comando militar russo e avançaram até cerca de 200km de Moscou. Veja a foto completa:

Em foto, Prigozhin aparece vulnerável e em um cômodo improvisado (foto: Imprensa russa/Reprodução)

Para conter a rebelião, sob a mediação do presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, Prigozhin se comprometeu a devolver suas tropas para os acampamentos e a se exilar em território bielorrusso. Nos últimos dias, o paradeiro dele era desconhecido. O próprio Lukashenko admitiu que Prigozhin estaria em Moscou ou em São Petesburgo, na Rússia.

