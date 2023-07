Francisco Ibáñez, criador de "Mortadelo e Salaminho", morre aos 87 anos

AF Agence France-Presse

O espanhol Francisco Ibáñez, criador dos personagens de quadrinhos "Mortadelo e Salaminho", morreu neste sábado aos 87 anos.

"Com enorme tristeza, o Grupo Editorial Penguin Random House comunica o falecimento em Barcelona do grande desenhista e cartunista Francisco Ibáñez", anunciou a editora no Twitter.

Nascido em Barcelona em 15 de março de 1936, ano em que teve início a Guerra Civil, Ibáñez publicou em 1958 a primeira história de "Mortadelo e Salaminho".

Depois, Ibáñez criou diversos outros personagens.

Ele foi premiado com a Medalha de Ouro ao Mérito de Belas Artes em 2001.

