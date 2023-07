'Cena de crime no Rio' é retratada por museu de miniaturas e causa polêmica

CB Correio Braziliense

Cena de crime retratada pelo museu Miniatur Wunderland - (crédito: Reprodução/Miniatur Wunderland)

O museu Miniatur Wunderland (Terra das Maravilhas em Miniatura, em tradução livre) causou polêmica nesta sexta-feira (14/7) ao publicar a miniatura de uma cena de crime em uma favela no Rio de Janeiro. Exposta no museu, que fica em Hamburgo, na Alemanha, a cena foi divulgada em um vídeo nas redes sociais. Mas logo, a publicação encheu de comentários de brasileiros criticando a retratação.

A miniatura mostra a favela e em uma das ruas uma emboscada com policiais. No meio das viaturas policiais, está um carro com caixas na caçamba e há um homem branco com as mãos na cabeça deitado no chão. Na cena vista de cima é possível ver o Sambódromo. Na legenda, o museu escreveu: "Cena de crime no Rio de Janeiro".



"Favela pede paz, lazer, cultura... Como disse Sabotage, se a miniatura chama-se favela, no meio do carnaval, porquê não fez um baile? Pq não colocou as drogas no sambódromo onde tem muitos ricos cheios de drogas? Essas imagens dizem mais sobre o artista, e o que ele vê e pensa sobre o Brasil, do que de fato é a nossa realidade", escreveu uma pessoa nos comentários.

"Nossas falhas não existem para ser atrativo pra gringo. Usem a capacidade de vocês para fazerem coisas incríveis e não vexatórias para os outros países. Nota dó", disse outro.

Mas também tiveram comentários admirando o trabalho, principalmente a riqueza de detalhes.

O Rio de Janeiro é uma das cidades que ganhou uma versão em miniatura no museu. A cidade é a primeira da América do Sul a ser retratada pela instituição. De acordo com o museu, a miniatura abrange a estátua do Cristo até a movimentada Copacabana e o Pão de Açúcar, passando pelo carnaval e pelas favelas.

