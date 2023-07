Patrulha do véu volta às ruas para punir mulheres que não usam o hijab

CB Correio Braziliense

Polícia "vai alertar e punir" mulheres sobre o uso do hijab - (crédito: AFP)

A patrulha do véu está de volta às ruas iranianas. O país anunciou a retomada da medida de vigilância para punir mulheres que não usam a peça obrigatória em locais públicos. "A partir de hoje (ontem), a polícia — em patrulhas de carro e a pé — vai alertar e punir as pessoas que, infelizmente, desobedecem às ordens e continuam desrespeitando o código de vestimenta", afirmou o porta-voz da corporação, Said Montazeralmahdi, citado pela agência Tasnim.

A medida foi tomada 10 meses após a morte da jovem iraniana curda Mahsa Amini, que foi detida pela polícia da moral sob a acusação de ter violado o código de vestimenta da República Islâmica. O episódio desencadeou um grande movimento de protesto, com manifestações em várias cidades, em outubro e novembro. Porém, perdeu força no começo deste ano devido à repressão truculenta — 500 pessoas morreram e quase 20 mil foram detidas.

Na mesma época, as autoridades iranianas adotaram uma série de iniciativas — de fechamento de estabelecimentos comerciais, principalmente restaurantes, a instalação de câmeras — para localizar as mulheres que desafiavam a proibição. Nos últimos meses, porém, a polícia da moralidade havia desaparecido da maioria das ruas do país, e cada vez mais mulheres passaram a sair de casa sem o hijab — principalmente em Teerã e nas grandes cidades.

Ontem, homens e mulheres da patrulha já eram vistos monitorando as pessoas em vans sinalizadas. Na noite de sábado, a polícia prendeu Mohammed Sadeghi, um ator jovem que havia postado um vídeo nas redes sociais, em resposta a outro vídeo que mostrava uma mulher sendo detida pela polícia da moral. "Acredite em mim, se eu vir tal cena, posso cometer um assassinato", disse ele.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.