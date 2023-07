Quem é Zarina Hashimi, artista homenageada pelo Google, neste domingo?

CB Correio Braziliense

Google homenageia artista indiana Zarina Hashimi - (crédito: Reprodução/ Twitter @Zarina Hashimi)

A página inicial do Google homenageia, neste domingo (16/7), a artista indiana-americana Zarina Hashmi, que completaria 86 anos de vida neste domingo (16/7). A imagem dela, que é reconhecida como uma das artistas mais importantes associadas ao movimento minimalista, figura o Google Doodle.

Zarina Hashmi figura o Google Doodle, neste domingo (16/7) (foto: Reprodução/Google)

O próprio desenho que ilustra o Doodle, feito pela ilustradora convidada Tara Anand, de Nova York, presta reverência estilo artístico de Zarina, com suas formas geométricas e abstratas características.

Hashm morreu em Londres em 25 de abril de 2020 após complicações com a doença de Alzheimer.

Biografia

Nascida em 16 de julho de 1937, na pequena cidade indiana de Aligarh, Zarina Hashm ficou conhecida por suas esculturas, desenhos e gravuras alinhadas ao movimento minimalista. Aos 21 anos, após se casar, ela começou a viajar o mundo.

A artista se mudou para Nova York em 1977. Nos Estados Unidos, ela ficou conhecida como uma defensora apaixonada dos direitos das mulheres e artistas negras.

Ela passou um tempo em Bangkok, Paris e Japão, onde se envolveu com a gravura e movimentos artísticos, como o modernismo e a abstração.

As obras de Zarina podem ser apreciadas em coleções permanentes de instituições pelo mundo todo, como o San Francisco Museum of Modern Art, o Whitney Museum of American Art e o Solomon R. Guggenheim Museum.

