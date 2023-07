Copa do Mundo Feminina aumenta prêmio, mas ainda está distante da masculina

IB Izabela Baeta - No Ataque

Machismo, misoginia e falta de incentivo. Esses são alguns dos fatores que impediram o futebol feminino avançar e receber o mesmo tratamento que o masculino por entidades esportivas e até torcedores ao longo dos anos. Aos poucos e com muita luta, liderada inclusive por atletas, esse cenário começa a mudar – ainda que timidamente. Da última edição da Copa do Mundo Feminina, em 2019, para a atual (que começa na próxima quinta-feira), houve uma mudança de patamar, com aumento nas premiações e nos patrocínios. Mesmo assim, a disparidade em relação aos homens permanece.

Neste ano, a seleção campeã receberá prêmio de US$ 150 milhões (cerca de R$ 750 milhões na cotação atual), três vezes mais que em 2019. O aumento é ainda mais relevante quando comparado ao valor pago na Copa de 2015, que foi 10 vezes menor. Ou seja, na época, a Seleção dos EUA faturou US$ 15 milhões por levantar a taça.



O choque vem quando a quantia é comparada ao prêmio concedido à Argentina na Copa do Catar, em 2022. Os sul-americanos faturaram US$ 440 milhões (R$ 2,3 bilhões na cotação da época), quase três vezes mais que o valor a ser embolsado pela seleção que vencer a competição feminina na Austrália e na Nova Zelândia.

O presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, declarou em congresso da entidade que o objetivo é igualar as premiações femininas e masculinas no próximo ciclo, com as Copas do Mundo de 2026 e 2027.

A crescente do futebol feminino passa tanto pelo reconhecimento das entidades em relação à importância de investir no esporte quanto pelo apoio de torcedores e mídia. O Mundial disputado na França, em 2019, que sagrou a Seleção dos Estados Unidos tetracampeã, contou com 1,12 bilhão de espectadores, segundo a Fifa.

Tal relevância impulsionou e direcionou os holofotes para o campo e a qualidade do jogo, que antes só era apreciada no masculino.

No mesmo ano da última Copa, a CBF determinou que os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tivessem equipes femininas. Com o aumento da visibilidade da modalidade, o futebol feminino passou a ter novos focos, além de discussões sobre o tamanho do gol ou da falta de habilidade de jogadoras – que passaram anos impedidas de jogar futebol, seja por falta de investimentos ou bloqueadas pelo preconceito.

Para a Copa da Austrália e Nova Zelândia, mais recordes são esperados. Neste ano, novos meios de comunicação investiram em transmissões, mais um indicativo da evolução e na aceitação de que o futebol feminino é um produto que merece investimento.

Personagens da luta

Em 2019, a atacante estadunidense Megan Rapinoe foi uma das grandes figuras que protestaram pelo pagamento igualitário entre os jogadores e as jogadoras de futebol. Mesmo sem receber o reconhecimento desejado, ela continuou defendendo essa bandeira nos anos seguintes.

“Não há status, realizações ou poder para nos proteger das garras da desigualdade”, disse a atleta no Congresso Nacional dos EUA, em 2021.

Em 2021, a meia-atacante brasileira Marta, considerada uma das maiores jogadoras da história, foi para a Olimpíada de Tóquio sem patrocínio, em protesto contra disparidades de investimentos entre ela e os jogadores da Seleção masculina.

“Eu queria dar esse exemplo para outras atletas e até outras atividades fora do esporte, para que a gente possa buscar igualdade. Juntas. Financeiramente, não ganhei nada com isso”, disse, na época.

Outros impactos no futebol brasileiro



A campanha pela igualdade salarial e a luta por direitos iguais impactaram o futebol brasileiro de diversas formas. Além do aumento no número de torcedores, que passaram a ir a campo apoiar times femininos, a pressão pelo incremento nos investimentos deu resultado.

A final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022, entre Corinthians e Internacional, bateu recorde de público no jogo da volta: 41.070 pessoas prestigiaram a partida na Neo Química Arena, em que o Timão ergueu a taça. O número representa o crescimento de popularidade e relevância na modalidade.

Em 2023, o número de patrocinadores do campeonato também aumentou. São 80 marcas que estampam o nome nas camisetas e nas publicidades dos clubes e do próprio torneio nacional.

