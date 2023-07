O que se sabe sobre soldado americano detido após cruzar fronteira da Coreia do Norte

BBC Geral

Soldado estava em uma viagem de orientação à Área de Segurança Conjunta e cruzou a Linha de Demarcação Militar para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) - (crédito: Reprodução/Getty Images)

Um soldado dos Estados Unidos está detido na Coreia do Norte depois de cruzar a fronteira sem autorização. A informação foi confirmada por um porta-voz do Pentágono.

"Um membro em serviço dos Estados Unidos em uma viagem de orientação à Área de Segurança Conjunta cruzou a Linha de Demarcação Militar para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) intencionalmente e sem autorização. Acreditamos que ele esteja atualmente sob custódia da RPDC e estamos trabalhando com nossos colegas do Exército Popular da Coreia para resolver este incidente."

O militar americano foi identificado como o soldado raso de 2ª classe Travis King, segundo disseram autoridades à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos.

As autoridades americanas estão esperando para confirmar oficialmente sua identidade até que seus parentes mais próximos sejam notificados de que ele está detido pela Coreia do Norte, informou a CNN.

Getty Images A Zona Desmilitarizada (DMZ) entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é conhecida como um dos lugares mais perigosos do mundo

Um oficial disse à CBS que o soldado estava sendo escoltado para fora do país por motivos disciplinares e havia passado pela segurança do aeroporto, mas conseguiu sair do terminal e se juntar a uma patrulha pela fronteira.

Uma terceira fonte, um oficial de defesa, disse mais tarde à CBS que o soldado havia atravessado a fronteira "voluntariamente". Sua motivação ainda não está clara.

Uma testemunha que fazia parte do mesmo grupo de excursão disse à CBS que o soldado riu antes de correr para a Coreia do Norte.

"A princípio pensei que era uma piada de mau gosto, mas, quando ele não voltou, percebi que não era uma piada", disse a testemunha.

Ainda não estão claras quais seriam as motivações do soldado.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.