Queda de avião sobre hangar deixa 5 mortos na Polônia

AF Agence France-Presse

Avião caiu em um hangar em um aeródromo na vila de Chrcynno, perto de Varsóvia, em 17 de julho de 2023, matando cinco pessoas. - (crédito: Reprodução/ Damien SIMONART / AFP)

Um pequeno avião se chocou contra um hangar em um aeródromo perto de Varsóvia, na Polônia, nesta segunda-feira (17), matando cinco pessoas, disseram as autoridades polonesas.

As equipes de resgate assinalaram que o avião, com três ocupantes, caiu sobre um hangar onde havia 13 pessoas que se abrigavam de uma tempestade.

"Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas, duas delas em estado grave", disse o porta-voz da polícia de Varsóvia, Sylwester Marczak, que detalhou que o piloto estava entre as vítimas fatais.

O avião caiu na localidade de Chrcynno, a 47 quilômetros de Varsóvia, em um pequeno aeroporto usado para treinamento de paraquedismo.









Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.