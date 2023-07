O misterioso objeto encontrado em praia da Austrália que intriga autoridades

Antoinette Radford - BBC News

O misterioso objeto apareceu em praia na costa oeste da Austrália - (crédito: Reprodução/Reuters)

Um misterioso objeto "não identificado" encontrado em uma praia da Austrália intriga as autoridades locais.

A gigantesca peça de metal foi encontrada por um grupo de moradores na praia de Green Head, cerca de 250 km ao norte de Perth, capital do maior estado da Austrália.

As autoridades estaduais e federais estão investigando o item, que não se acredita ser parte de um avião comercial.

No momento, está sendo tratado como material perigoso e a polícia pediu aos visitantes que mantenham distância do objeto.

"Queremos dizer à comunidade que estamos participando ativamente de um esforço colaborativo com várias agências estaduais e federais para determinar a origem e a natureza do objeto", disse a polícia em comunicado.

As investigações envolvem a agência militar e espacial australiana.

Moradores da praia de Green Head disseram que o cilindro tem cerca de 2,5 metros de largura e entre 2,5 e 3 metros de comprimento, segundo a televisão pública australiana.

De acordo com a ABC, os moradores visitaram o local no sábado à noite para ver o cilindro, com um local descrevendo a situação como um "grande evento social".

"Foi uma noite adorável e tranquila, as crianças estavam cavando castelos de areia ao redor dela", disse ele à ABC.

O especialista em aviação Geoffrey Thomas disse que o item é possivelmente um tanque de combustível de foguete que caiu no Oceano Índico em algum momento nos últimos 12 meses.

A Agência Espacial Australiana disse que o cilindro gigante pode ter caído de um "veículo de lançamento espacial estrangeiro" e que entraria em contato com outras agências internacionais para investigar.

Se for, de fato, um cilindro de combustível, os especialistas acreditam que pode ser de um foguete indiano e que contém materiais tóxicos.

A expectativa é de que um número de série ou de catálogo gravado na peça confirme as suspeitas.

Especulou-se, inclusive, que o cilindro poderia fazer parte do MH370, um avião que desapareceu na costa oeste da Austrália em 2014 com 239 passageiros a bordo, mas Thomas disse que "não é possível".

"Não é nada parecido com um Boeing 777 e o fato é que o MH370 foi perdido há nove anos e meio, então os destroços estariam muito mais desgastados", disse.

