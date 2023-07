MP de Portugal investigará influencer que mergulhou criança em água fria

FA Francisco Artur

O Ministério Público de Portugal vai investigar a influenciadora digital lusitana Joana Mascarenhas por maus-tratos e violência doméstica, após a mulher mergulhar a filha de três anos em uma banheira de água fria. A atitude, questionada pelo MP, foi filmada por ela e publicado em suas redes sociais. O próprio Ministério Público de Portugal confirmou a informação ao Correio na tarde desta quarta-feira (19/7).

A mulher disse ter colocado a própria filha de pijama na água fria como uma forma de fazê-la parar de "birras". Assim, a menina sentia frio e parava de chorar, relata no vídeo. Joana Mascarenhas tinha, até a publicação do vídeo polêmico, mais de 7 mil seguidores no Instagram.

A fala revoltou os internautas, que se mostraram indignados com a situação, comentando que a mãe praticava maus-tratos com a criança.

O Correio tenta contato com a influencer Joana Mascarenhas para comentar a investigação do MP português e as alegações de ter colocado sua filha pequena na água fria. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Em contato com a reportagem, o Ministério Público português apontou que o inquérito ocorre na Seção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa.

