Bebê abandonado em saco de lixo é resgatado por cachorro de rua

YR Yasmin Rajab

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a menina com escoriações e hematomas vermelhos em todo o rosto e corpo - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Um cachorro de rua foi encontrado carregando um bebê que havia sido abandonado em um saco de lixo na cidade de Trípoli, no Líbano. A menina foi jogada dentro do saco e deixada do lado de fora de um prédio. De acordo com informações do New York Post, o caso ocorreu na quarta-feira (19/7).

Enquanto o animal transportava o saco com a boca, uma pessoa ouviu o choro abafado do bebê e entrou em ação. A criança foi levada ao Hospital Islâmico e depois foi transferida para o Hospital do Governo de Trípoli.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a menina com escoriações e hematomas vermelhos em todo o rosto e corpo. No entanto, não há informações corretas sobre a idade do bebê.

Após o caso se espalhar na internet, diversas pessoas se colocaram à disposição para adotar a criança, que tem boa recuperação.

