Papa Francisco diz que irá atualizar encíclica sobre o meio ambiente

Papa Francisco acena da janela do palácio apostólico com vista para a praça de São Pedro durante a oração semanal - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

O papa Francisco disse nesta segunda-feira (21/8), durante audiência no Vaticano, que está escrevendo uma segunda parte da Laudato si', encíclica publicada pelo pontífice em maio de 2015. O papa afirmou que a nova versão irá "atualizar as questões".

A encíclica trata do cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas, além de fazer críticas ao consumismo. A informação de que irá publicar uma nova versão da Laudato foi dada durante reunião com uma delegação de advogados de países membros do Conselho da Europa signatários do Apelo de Viena, que pede aos Estados membros do Conselho que se comprometam com o Estado de direito e a independência da justiça.

Francisco disse que tempos de crises sociais, econômicas, de identidade e de segurança desafiam as democracias ocidentais a responder de forma eficaz a elas, mantendo-se fiéis a seus princípios. "Deve-se lembrar que o fundamento da dignidade da pessoa humana reside em sua origem transcendente, que, consequentemente, proíbe qualquer violação da mesma; e essa transcendência exige que, em toda atividade humana, a pessoa seja colocada no centro e não fique à mercê das modas e dos poderes do momento", disse o papa.