Carros capotados estavam entre outros destroços causados pelas inundações repentinas em Derna, no leste da Líbia - (crédito: AFP) Correio Braziliense

Mais de 2.300 pessoas morreram em decorrência de inundações causadas por uma tempestade batizada como 'Daniel', na cidade de Derna, no leste da Líbia, nesta terça-feira (12/9). O evento climático também deixou mais de 7.000 feridos e cerca de 5.000 desaparecidos.

As informações, publicadas pela Agence France Presse, têm como base declarações oficiais do governo líbio. Entre as vítimas da tempestade Daniel estão três voluntários do Crescente Vermelho Líbio, que ajudavam as pessoas afetadas pelas inundações, informou a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

Especialistas descrevem o fenômeno climático como um acontecimento "extremo em termos de volume de água". A tempestade Daniel também afetou Grécia, Turquia e Bulgária.

O leste da Líbia abriga os principais campos e terminais de petróleo daquele país. A Companhia Nacional de Petróleo (NOC, na sigla em inglês) declarou "estado de alerta máximo" e "suspendeu os voos" entre os centros de produção, onde a atividade foi drasticamente reduzida.