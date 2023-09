Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí pela terceira vez em 2023

Vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção por volta das 10h15 (horário de Brasília), no domingo - (crédito: AFP) Cecilia Sóter

O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção após quase três meses inativo. Essa é a terceira vez este ano que a estrutura geológica entra em atividade. “A erupção foi precedida por um período de forte sismicidade e rápida elevação do cume”, relatou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a cratera Halemaumau, na caldeira do cume do Kilauea, localizado no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, entrou em atividade por volta das 10h15 (horário de Brasília) do último domingo. Com várias erupções no cume desde 2020, Kilauea é o vulcão mais jovem e ativo da ilha.

“Neste momento, a lava do Kilauea está confinada ao cume e não representa uma ameaça de lava para as comunidades”, afirmou a Agência de Gestão de Emergências do Havaí. Em um vídeo compartilhado pela agência é possível ver a lava sendo expelida através de fissuras na base da cratera.

K?lauea Volcano, Hawaii, one of the most active volcanoes on Earth has just begun erupting again.



Fascinating 1 minute timelapse of the eruption. pic.twitter.com/2iGcID81Zx — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 11, 2023

O USGS elevou o nível de alerta sobre o vulcão Kilauea enquanto as autoridades avaliam os perigos da atividade, já que as “fases iniciais das erupções são dinâmicas”. Segundo a agência, as principais preocupações são o gás vulcânico e os delicados fios de vidro vulcânico, chamados de cabelos de pele, que podem flutuar com o vento.

“Ventos fortes podem transportar partículas mais leves para distâncias maiores. Moradores e visitantes devem minimizar a exposição a estas partículas vulcânicas, que podem causar irritação na pele e nos olhos", alertou.

Terceira erupção em 2023

Essa é a terceira vez em 2023 que o vulcão Kilauea entra em erupção. A primeira foi em janeiro, depois de ter parado em dezembro pela primeira vez desde setembro de 2021. A última foi em junho, com rajada de fontes de lava com cerca de 60 metros de altura. A erupção terminou em 19 de junho.



“Desde a atividade de 2018, Kilauea tem experimentado mudanças quase constantes, com episódios distintos de calma, agitação, erupções e tudo mais”, afirmou o serviço de geológico dos EUA.