Brasileiro foragido nos EUA trocou tiros com morador e mobiliza 500 policiais

Os agentes não encontraram nenhum vestígio de sangue no local do tiroteio e projetam que Danilo esteja em um floresta perto da cidade de South Coventry - (crédito: Reprodução/Twitter @TrooperGrothey) Ronayre Nunes

Apesar de ter trocado tiros com um morador durante a fuga na manhã desta terça-feira (12/9) e ter conseguido roubar um rifle, a policia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, acredita que Danilo Cavalcante não se feriu. As informações foram dadas durante entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (12/9).



Os agentes não encontraram nenhum vestígio de sangue no local do tiroteio e projetam que Danilo esteja em um floresta perto da cidade de South Coventry, cerca de 40 km da prisão em que ele fugiu há 13 dias.

“Não há sangue nem nada à vista que nos leve a acreditar que Cavalcante esteja ferido. Isso apenas fez com que ele deixasse a área e voltasse para a floresta”, disse o tenente-coronel George Bivens à emissora norte-americana CNN.

Ainda segundo Bives, a prisão de Danilo é iminente e as buscas mobilizam 500 policiais.

Cavalcante was last spotted in South Coventry Twp, Chester Co., shirtless and wearing blue pants, carrying a stolen .22 rifle with a flashlight. Residents should call 911 immediately if he is spotted. For general tips or info, please call (717) 562-2987. — PA State Police (@PAStatePolice) September 12, 2023

O caso até agora

O maranhense de 34 anos foi condenado, em agosto, pelo assassinato da namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, em Phoenixville, em abril de 2021.

"Pede-se aos residentes na área que continuem a trancar todas as portas e janelas externas, a proteger veículos e a permanecer dentro de casa. Por favor, reveja as suas câmaras de vigilância e contate a polícia se observar algo suspeito. Se o vires, não te aproximes", informou a polícia da Pensilvânia, pelas redes sociais. Ele é procurado desde quinta-feira (31/8).

O nome do brasileiro foi incluído na lista vermelha de procurados da Interpol. Danilo é o nono brasileiro a entrar na ferramenta de cooperação policial internacional que ajuda a localizar pessoas procuradas para extradição. Em recentes imagens flagradas por câmeras de segurança, ele já não usava a barba escura e o bigode da foto do cartaz de "Procurado" que vem sendo espalhado na região de onde fugiu. O brasileiro é descrito como um homem de 1m50, 54 quilos, cabelos pretos, olhos castanhos e muito perigoso.

O brasileiro escapou escorando-se entre duas paredes de um corredor estreito, que levava a uma laje com conexão com o lado externo da penitenciária. A polícia do condado de Chester, de onde Danilo fugiu, foi reforçada por agentes da polícia do estado e até do FBI.

A recompensa por informações que levem à captura do brasileiro subiu para US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil). Danilo foi condenado à prisão perpétua em agosto deste ano, por matar a namorada com golpes de faca na frente dos filhos.