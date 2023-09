Brasileiro foragido nos EUA é visto por moradores e está com rifle

O brasileiro fugitivo foi incluído na lista vermelha de procurados da Interpol - (crédito: Sistema de prisioneiro fugitivo da Pennsylvania/Reprodução) Correio Braziliense

O brasileiro Danilo Souza Cavalcante, que há 12 dias fugiu de uma prisão de segurança máxima no condado de Chester, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi avistado por moradores na segunda-feira (11/9) e está armado, possivelmente com um rifle. Segundo a imprensa local, o fugitivo também teria trocado tiros com um morador. No entanto, a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. O maranhense de 34 anos foi condenado, em agosto, pelo assassinato da namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, em Phoenixville, em abril de 2021.

"Pede-se aos residentes na área que continuem a trancar todas as portas e janelas externas, a proteger veículos e a permanecer dentro de casa. Por favor, reveja as suas câmaras de vigilância e contacte a polícia se observar algo suspeito. Se o vires, não te aproximes", informou a polícia da Pensilvânia, pelas redes sociais. Ele é procurado desde quinta-feira (31/8).

O nome do brasileiro foi incluído na lista vermelha de procurados da Interpol. Danilo é o nono brasileiro a entrar na ferramenta de cooperação policial internacional que ajuda a localizar pessoas procuradas para extradição. Em recentes imagens flagradas por câmeras de segurança, ele já não usava a barba escura e o bigode da foto do cartaz de "Procurado" que vem sendo espalhado na região de onde fugiu. O brasileiro é descrito como um homem de 1m50, 54 quilos, cabelos pretos, olhos castanhos e muito perigoso.

O brasileiro escapou escorando-se entre duas paredes de um corredor estreito, que levava a uma laje com conexão com o lado externo da penitenciária. A polícia do condado de Chester, de onde Danilo fugiu, foi reforçada por agentes da polícia do estado e até do FBI.

A recompensa por informações que levem à captura do brasileiro subiu para US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil). Danilo foi condenado à prisão perpétua em agosto deste ano, por matar a namorada com golpes de faca na frente dos filhos.

As autoridades trabalham com a tese de que Danilo recebeu, ou vem recebendo, ajuda para fugir — uma vez que um vasto perímetro cujo ponto central é a penitenciária está totalmente rastreado. Os agentes consideram a possibilidade de que a irmã do brasileiro, que estava no país ilegalmente e se encontra detida, tenha colaborado com a fuga.

Segundo a polícia, Danilo teria usado, ainda, uma van Ford Transit branca, ano 2020, aparentemente roubada em West Chester, para se afastar do perímetro monitorado pela polícia. As autoridades vão mudar as estratégias de busca e aumentar a área rastreada.