O Exército ucraniano afirmou, nesta segunda-feira (25/9), que matou o comandante da frota russa no Mar Negro em seu ataque de sexta-feira contra o quartel-general dessa força em Sebastopol, na península da Crimeia anexada por Moscou.

"Trinta e quatro oficiais, entre eles o comandante da frota russa do mar Negro, morreram em consequência do ataque", afirmaram as forças especiais ucranianas no Telegram.

"Outros 105 ocupantes ficaram feridos. O prédio do quartel-general não pode ser reparado", acrescentou a mesma fonte.

A AFP não conseguiu comprovar as afirmações com fontes independentes. A Rússia raramente informa suas baixas na Ucrânia, mesmo quando os ataques afetam comandantes.

A Rússia informou na sexta-feira que apenas um militar estava desaparecido após o ataque que danificou de maneira considerável o quartel-general da sua frota no Mar Negro.

O ataque demonstra as dificuldades da defesa antiaérea russa para impedir os bombardeios frequentes nesta península ucraniana, anexada em 2014 pela Rússia e que é um importante centro logístico para as tropas de Moscou.