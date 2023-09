Vídeo mostra invasão de urso durante piquenique em parque no México

Um urso-negro invadiu o piquenique de uma família e devorou toda a comida levada pelo grupo. O caso aconteceu no Parque Ecológico Chipinque, nordeste do México, na segunda-feira (26/9). O local é conhecido como habitat natural do animal.

Uma das integrantes do grupo registrou o ocorrido e publicou o vídeo em suas redes sociais. Nas imagens é possível ver o animal devorando o banquete de comida mexicana. Nota-se também uma uma mulher cobrindo o rosto de uma criança, enquanto o urso se alimentava.

Na legenda da publicação, a mulher escreveu que a invasão já era premeditada e que a família já tinha elaborado caso tal conjuntura acontecesse. "Seguimos o combinado ao pé da letra e não aconteceu nada". Felizmente, ninguém se feriu. Depois de alimentado o urso desceu da mesa calmamente e seguiu procurando mais comida no chão.

O plano era o seguinte: “Eu saí devagarzinho da mesa e comecei a gravar. Isso permitiu que eu pegasse um prato que tinha uma enchilada [prato típico mexicano], colocasse para que ele cheirasse e, depois, jogasse mais longe. Foi o jeito de ele descer da mesa e a gente devagarzinho conseguir sair dali e ir até o banheiro”, relata Àngela.



Por meio das redes sociais, o parque comentou sobre a frequente presença de ursos-negros. De acordo com parque, é comum que a partir de julho os animais começam a buscar mais alimentos, a fim de se prepararem para o outono e inverno. O parque ainda orientou aos frequentadores para buscar se distanciar dos animais e evitar gravá-los, para impedir possíveis ataques.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins