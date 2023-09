Vídeo: treinador escapa de jaula após ser atacado por leão em circo na China

O domador sofreu ferimentos no braço e desde o ocorrido, o circo deixou a cidade. - (crédito: Reprodução)

Um treinador conseguiu escapar de uma jaula após um leão tentar atacá-lo diversas vezes. O caso aconteceu nesta quinta-feira (28/9) durante uma exibição em um circo na cidade de Dongning, na China.

Imagens que circulam na internet mostram o animal tentando morder e arranhar o homem diversas vezes dentro da jaula. O episódio foi registrado por um espectador que estava na plateia e o treinador conseguiu escapar. As imagens são fortes:

Shocking moment in #China: #Lion suddenly flips and attacks a #circus tamer as audience screams pic.twitter.com/nc1D4TwcKh