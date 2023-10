Táxi autônomo atropela e para sobre pedestre em San Francisco

Uma nova confusão envolvendo um táxi autônomo virou manchete nos jornais de San Francisco. Desta vez, um Chevrolet Bolt da Cruise, divisão de robotáxis da General Motors, "participou" do atropelamento de um pedestre no cruzamento das ruas Market e Fifth.

Segundo as explicações oficiais da Cruise em sua conta no X (antigo Twitter), o táxi sem motorista, na verdade, não foi o principal culpado pelo acidente, mas também acabou causando lesões na vítima.

(1/3) At approximately 9:30 pm on October 2, a human-driven vehicle struck a pedestrian while traveling in the lane immediately to the left of a Cruise AV. The initial impact was severe and launched the pedestrian directly in front of the AV. — cruise (@Cruise) October 3, 2023

(3/3) Our heartfelt concern and focus is the wellbeing of the person who was injured and we are actively working with police to help identify the responsible driver. — cruise (@Cruise) October 3, 2023

De acordo com a Cruise, por volta das 21h30 da segunda-feira, dia 2 de outubro, "um veículo dirigido por humanos atropelou um pedestre" enquanto trafegava à esquerda do carro da empresa. A Cruise afirmou ainda que o impacto inicial "foi severo" e "jogou o pedestre diretamente em frente ao carro".

Ao ser lançado em frente ao táxi autônomo, o carro sem motorista freou bruscamente, e foi aí que sua participação se tornou mais grave, já que, de acordo com o jornal San Francisco Chronicle, ele teria parado com parte de sua traseira em cima da perna da mulher.

A vítima do atropelamento foi encaminhada a um hospital da região com "múltiplos traumas", mas, segundo o Corpo de Bombeiros de São Francisco, nenhuma delas é de extrema gravidade.

Motorista fugiu

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o táxi autônomo da Cruise parado, com as luzes de emergência ligadas e a pessoa atropelada debaixo dele. O motorista do outro carro, principal responsável pelo acidente, fugiu do local, mas os vídeos foram encaminhados às autoridades para facilitar sua identificação.

Here is an eyewitness video of the woman stuck under the Cruise being recused.

Warning: Slightly graphic ? pic.twitter.com/B1iFZek5Ze — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 3, 2023

A Cruise reforçou ainda que o principal foco da empresa "é o bem-estar da pessoa ferida", e que interveio rapidamente após o táxi autônomo dar sinais de que havia algo errado para desbloquear os sistemas e permitir que o carro fosse movido de forma remota.

Fonte: San Francisco Chronicle