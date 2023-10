Brasileiro fica ferido durante ataques terroristas em Israel, diz Itamaraty

O ataque terrorista do grupo Hamas a Israel e o contra-ataque do país à Palestina deixou ao menos um brasileiro ferido. As informações foram apresentadas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) ao Correio no meio da tarde deste sábado (7/10).



Ainda segundo o Itamaraty, este brasileiro já está recebendo assistência da embaixada. O ministério também apontou que dois brasileiros estariam em uma festa no kibbutz de Khibert Mador, a 150m da fronteira com a Faixa de Gaza, alvo de ataques, mas ainda não houve contato com eles.



























Em outro comunicado à imprensa neste sábado, o MRE afirmou que monitora a situação com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em Israel, e do Escritório de Representação em Ramalá, na Palestina.

São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina, a grande maioria fora da área afetada pelos ataques.