Ao Correio, israelense diz que reconheceu família sequestrada em vídeo do Hamas

Yoni Asher, 37 anos, morador do vilarejo de Ganot Hadar no centro de Israel vive um dos piores pesadelos de um pai e marido. O israelense teve a esposa e as duas filhas, de 3 e 5 anos, sequestradas durante os ataques terroristas do grupo Hamas neste sábado (7/10). Ele contou sua história com exclusividade ao Correio.



O homem diz que a esposa visitava os país no Kibbutz Nir Oz quando a família foi sequestrada pelo grupo. Para deixar a situação ainda mais tensa, Asher identificou a família sequestrada em um vídeo da ação do Hamas. A esposa e as filhas estavam dentro da caçamba de uma caminhonete com outros israelenses. Asher reconheceu as familiares, é possível ver a esposa sendo encapuzada, e as filhas, uma de rosa e a outra de branco.

"Elas foram sequestradas pelo Hamas, minhas filhas tem apenas 3 e 5 anos. Eu perdi o contato com minha família e depois vi um vídeo em que reconheci minha esposa e as crianças sendo levadas para Gaza e desde então eu não tenho a menor ideia do que aconteceu e onde elas estão", detalha Asher.

"Estou tentando conseguir qualquer informação que eu consiga. Eu rezo para elas estarem bem. Eu peço para toda a comunidade internacional que compartilhe minha história e por favor me ajudem a ter minha esposa e filhas novamente", desabafa.