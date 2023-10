Israel: 260 corpos são encontrados em local de rave perto da Faixa de Gaza

Cerca de 260 corpos foram recuperados pelos serviços de emergência de Israel na região do deserto perto da Faixa de Gaza, onde ocorria uma rave na madrugada de sábado (7/10), quando membros do grupo Hamas invadiram o local atirando. De acordo com o Itamaraty, pelo menos três brasileiros que participavam do evento estão desaparecidos desde o início da ofensiva.

Até o momento, entretanto, as vítimas fatais não foram reconhecidas. Mais cedo, O governo federal anunciou o início de uma operação para repatriar os cidadãos que estão na área de conflito.

Todos os brasileiros desaparecidos tem dupla nacionalidade e estava na festa, o no do país, a cerca de 20 km da Faixa de Gaza, local tradicional de eventos.

O festival Universo Paralello disse em nota que o time está consternado, chocado e indignado pelo ataque às vidas inocentes, mas esclarece que o evento em Israel usa o nome por meio de licenciamento e a organização brasileiros não tem ligação.

