Papa Francisco faz apelo por fim de conflitos em Israel: "Parem os ataques"

Durante celebração na Praça de São Pedro, no Vaticano, na manhã deste domingo (8/10), o papa Francisco pediu o fim dos conflitos em Israel — que se acentuaram neste sábado (7/10), após ataques terroristas do grupo Hamas. O pontífice fez um apelo a ambos os lados do conflito: "Parem os ataques (...) o terrorismo e a guerra não levam a solução nenhuma”.



“Acompanho com apreensão e dor o que está acontecendo em Israel. Transmito a minha proximidade às famílias das vítimas”, disse o papa sem citar o grupo Hamas.

"A guerra é uma derrota. Toda guerra é uma derrota. Rezemos pela paz em Israel e na Palestina", concluiu o papa.