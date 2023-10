Ameaça a avião que partiu do Teerã fecha aeroporto de Hamburgo, na Alemanha

O Aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, suspendeu todos os voos na manhã desta segunda-feira (9/10) após uma ameaça de ataque a um avião que partiu do Teerã com destino à cidade. As operações no aeroporto já foram retomadas, mas atrasos ainda podem ocorrer.

A aeronave já está em solo e sendo vistoriada por autoridades, de acordo com Deutsche Welle. Todos os passageiros e tripulantes serão revistados. Também serão vistoriados o avião e as bagagens. Estavam a bordo 198 passageiros e 16 tripulantes.

De acordo com o Der Spiegel, a Polícia Federal Alemã recebeu um e-mail com a ameaça.