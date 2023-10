Israel afirma ter retomado controle da região ao redor da Faixa de Gaza

Israel afirmou, nesta segunda-feira (9/10), que retomou o controle de território ao redor da Faixa de Gaza. Também foi ordenado pelo ministro da defesa de Israel, Yoav Galant, o bloqueio total em Gaza. “Sem eletricidade, sem alimentos e combustível”.

O território israelense está sob ataque há dois dias pelo Hamas. De acordo com o último balanço, o conflito já deixou 1200 mortos. Dentre eles, 260 jovens que estavam em uma rave na madrugada de sábado (7/10), quando membros do grupo Hamas invadiram o local atirando. De acordo com o Itamaraty, pelo menos três brasileiros que participavam do evento estão desaparecidos desde o início da ofensiva.

No sábado, o Hamas lançou um ataque surpresa na fronteira entre a Palestina e Israel. Logo após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que o país estava "em guerra". Nesta segunda, um campo de refugiados palestinos foi atingido por ataques de Israel.