Secretário dos EUA e premiê de Israel são levados para bunker após alerta

Em Tel Aviv para reuniões, o secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Antony Blinken, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, precisaram ser levados para um bunker após um risco de ataque nesta segunda-feira (16/10).

No entanto, o alerta de ataque foi descartado cinco minutos após os representantes serem levados para o abrigo e as sirenes de alerta foram desativadas logo após a confirmação de alarme falso.

Diariamente, as sirenes de Tel Aviv vêm sendo acionadas após o início do conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico há 10 dias.

Biden cancela agenda para focar na guerra entre Israel e Hamas

Ainda nesta segunda (16), a Casa Branca anunciou que o presidente Joe Biden cancelou a viagem ao estado do Colorado para se concentrar na guerra entre Israel e o Hamas, e o possível risco de escalada no conflito.

Apesar de ter sido feito um convite para que Biden viajasse para Israel, ainda não existe "nenhuma viagem sobre a qual eu possa falar neste momento", acrescentou John Kirby, porta-voz da Casa Branca à CNN.

Biden permanecerá em Washington para "participar de reuniões sobre questões de segurança nacional", diz um comunicado do governo americano, e a intenção do presidente dos EUA é Sua intenção é "permanecer focado no que está acontecendo entre Israel e o Hamas", disse Kirby.

*Com informações da Agence France-Presse