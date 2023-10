Crianças em Gaza escrevem seus nomes nas mãos para facilitar identificação

Crianças palestinas, em Gaza, estão escrevendo seus nomes na palma das mãos no intuito de facilitar as suas identificações no caso de serem mortas por uma bomba. A região é alvo de constantes bombardeios israelenses e está na iminência de uma ofensiva terrestre.

A informação foi repassada pela a diplomata e consultora jurídica da Missão do Estado da Palestina junto à Organização Nacionais Unidas (ONU), Loureen Sayej, durante reunião desta segunda-feira (16/10) do Conselho de Segurança da, em Nova York.



“Today, our children are writing their names on their palms in order to be recognized once the bombs hit their homes. Our men are digging mass graves to bury the identified and the unidentified…” pic.twitter.com/kPVM3ZBUXg