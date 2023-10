Itamaraty condena bombardeiro em hospital de Gaza e faz apelo pela paz

Esta foto tirada em 18 de outubro de 2023 mostra uma vista aérea do complexo que abriga o hospital Ahli Arab na cidade de Gaza após uma explosão noturna. - (crédito: Shadi AL-TABATIBI/AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O governo brasileiro emitiu, nesta quarta-feira (18/10), uma nota de repúdio aos ataques ao hospital Ahli-Arab, na Faixa de Gaza, na noite desta terça-feira (17/10), e mais uma vez se posicionou a favor do estabelecimento imediato de corredores e pausas humanitárias na região.

"O Brasil repudia nos mais fortes termos ataques a alvos civis, sobretudo a estruturas de saúde, e exorta as partes no conflito a cumprir suas obrigações perante o direito internacional humanitário".

O posicionamento segue a mesma linha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que mais cedo também se manifestou sobre os ataques, os classificando como "tragédia injustificável".

Além do repúdio ao ataque, o Brasil também pede acesso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha aos reféns do conflito "para que possa desempenhar suas funções de agente humanitário neutro e reitera seu apelo a que os reféns sejam liberados", afirmou o Itamaraty em nota.

Confira a íntegra do posicionamento:

O governo brasileiro condena, de forma veemente, o bombardeio que atingiu o hospital Ahli-Arab, na Faixa de Gaza, na noite de ontem, 17/10, provocando centenas de mortes. Expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo da Palestina.

O Brasil reitera o apelo para o imediato estabelecimento de corredores e pausas humanitárias que permitam a condução em segurança do trabalho humanitário e o fornecimento de água, comida, suprimentos médicos, combustível e eletricidade a Gaza.

Insta também a que seja dado acesso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha aos reféns para que possa desempenhar suas funções de agente humanitário neutro e reitera seu apelo a que os reféns sejam liberados.