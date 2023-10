Participantes de comitê da ONU viram as costas em discurso dos EUA

Integrantes do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) viraram as costas durante um discurso da embaixadora Michelle Taylor, dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (18/10). O ato ocorreu em protesto ao veto do país a uma proposta de cessar-fogo proposta pelo Brasil.

“Os EUA estão perdendo o respeito em todo o mundo”, diz o jornalista Sulaiman Ahmed, que publicou o vídeo do momento no X, antigo Twitter..





VIDEO: A LARGE NUMER OF PARTICIPANTS TURNED THEIR BACK ON US AMBASSADOR MICHELLE TAYLOR AT THE UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE



US is losing respect throughout the world. pic.twitter.com/skxZ4h6D3C — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 18, 2023







O texto brasileiro apresentado no Conselho de Segurança teve 12 votos favoráveis e duas abstenções. No entanto, o país norte-americano, que tem poder de veto no Comitê, rejeitou a proposta. A representante do país, Linda Thomas-Greenfield, justificou que o pedido não mencionava o “direito de autodefesa de Israel”.

O Brasil ocupa a presidência rotativa do Conselho. Na proposta, o país pedia a libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas e a abertura de corredores humanitários em Gaza, além da revogação da ordem de evacuação feita pelo governo israelense.