Jason Levesque, prefeito da cidade de Auburn — vizinha de Lewiston, onde ocorreu um ataque armado que matou entre 16 a 22 pessoas na noite de quarta-feira (25/10) —, afirmou que as pessoas que presenciaram o momento acharam que os "estalos iniciais" eram uma "pegadinha de Halloween". No entanto, com a intensificação dos tiroteios, os moradores passaram a viver um cenário de pânico.

“Eles pensaram que era algum tipo de pegadinha de Halloween ou algo assim, os estalos iniciais, por assim dizer, até que tudo começou a aumentar muito rapidamente", disse Jason Levesque, em entrevista ao programa Today, da rede norte-americana NBC.

A polícia e as equipes de resgate de Lewiston foram acionadas por volta das 19h15 de quarta-feira (25/10) para atender uma ocorrência de tiroteio em um parque de recreação onde ocorria uma noite de boliche juvenil.

Pouco tempo depois, as equipes de emergência receberam chamados para outro tiroteio a seis quilômetros de distância do primeiro local, o bar Schemengees, na Lincoln Street.

De acordo com as autoridades, 16 pessoas morreram e entre 50 e 60 estão feridas. O número de mortes pode aumentar a qualquer momento. A Agência France-Press afirmou que 22 pessoas morreram. Mais de 100 policiais estão atuando na operação de busca do atirador, que foi identificado como Robert Card, de 40 anos.

A prefeitura de Lewiston emitiu alerta geral para os moradores da cidade e pediu que a população se abrigasse. As escolas estão fechadas nesta quinta-feira (26/10), assim como a Câmara Municipal da cidade.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acompanha o caso. Ele entrou em contato com a governadora do estado, Janet Mills, também do partido democrata, e ofereceu "auxílio federal completo".