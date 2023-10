Esta imagem de folheto divulgada em 25 de outubro de 2023 pelo Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin mostra uma foto do suspeito do ataque a tiros nos EUA - (crédito: ANDROSCOGGIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um ataque a tiros em Lewiston, no Maine, Estados Unidos, deixou 22 pessoas mortas e mais de 50 pessoas feridas na noite de quarta-feira (25/10). De acordo com a polícia, um atirador, de 40 anos, percorreu três pontos da cidade e fez disparos contra civis. Até o momento, o autor dos ataques não foi capturado. Ele foi descrito pela polícia como "armado e perigoso". A polícia realiza buscas na região para localizá-lo.

Autoridades policiais divulgaram fotos que mostram o homem armado com um fuzil semiautomático e mobilizaram centenas de policiais na caça ao atirador. A polícia pediu que qualquer pessoa que tiver informações sobre a identidade do homem, entre em contato com a corporação. Além disso, também foi divulgada uma foto de uma caminhonete branca e pediu ajuda à população para identificar o veículo.

Os ataques ocorreram em uma pista de boliche, um bar e um centro de distribuição do Walmart. A primeira ocorrência se deu por volta das 20h desta quarta-feira (25/10). A polícia solicitou que as lojas permaneçam fechadas enquanto as investigações estão em andamento.



O estado de Maine não exige autorização para porte de armas. Lewiston é a segunda cidade mais populosa do Maine e fica cerca de 50 km ao norte da maior cidade do estado, Portalnd.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acompanha o caso. Ele entrou em contato com a governadora do estado, Janet Mills, também do partido democrata, e ofereceu "auxílio federal completo".

O congressista do Maine, Jared Golden, comentou estar arrasado com os ataques. "Assim como todos os cidadãos do Maine, estou horrorizado com os acontecimentos desta noite em Lewison, meu local de nascimento. Estamos arrasados por aqueles que foram afetados", disse, nas redes sociais.

Com informações da AFP