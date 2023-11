Frank Borman, astronauta da Nasa que liderou a missão Apollo 8 em 1968, morreu aos 95 anos - (crédito: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Morreu, na última terça-feira (7/11), Frank Borman, 95 anos, astronauta da Nasa que dirigiu a missão Apollo 8 em 1968, que foi o primeiro voo espacial tripulado em volta da Lua. Ele faleceu aos 95 anos, em Billings, no estado norte-americano de Montana. A informação foi compartilhada pela Nasa. A causa da morte do astronauta não foi divulgada.

"Hoje lembramos um dos melhores da Nasa. "Seu amor de toda a vida pela aviação e a exploração apenas foi superado pelo amor a sua esposa Susan", disse o administrador da agência espacial norte-americana, Bill Nelson, sobre o falecimento de Frank.

Nascido em 14 de março de 1928 em Gary, Borman começou a carreira na Força Aérea americana, onde voou como piloto de caça e de testes, e chegou a ser professor adjunto de termodinâmica na academia militar de West Point.

O astronauta obteve o recorde de 14 dias no espaço durante a missão Gemini 7 de 1965 junto com o ex-astronauta e aviador naval Jim Lovell. Borman assumiu o comando da Apollo 8 e se tornou um dos três primeiros seres humanos, junto de Lovell e do ex-austronauta William Anders, a ver e fotografar a face oculta da Lua.

Após a trajetória na Nasa, Borman foi CEO da empresa aérea Eastern Airlines. O diretor da Nasa ressaltou que a atuação de Frank na exploração espacial ficará como legado e inspiração para os envolvidos no projeto Artemis, que pretende levar a primeira mulher à Lua.

"Frank sabia o poder que tinha a exploração para unir a humanidade quando disse: 'A exploração é realmente a essência do espírito humano. Seu serviço à Nasa e à nossa nação vai, sem dúvida, alimentar a geração Artemis para alcançar novas costas cósmicas", disse Bill Nelson.

Com informações da AFP