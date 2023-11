Fronteira de Gaza é fechada antes de brasileiros deixarem região

A passagem de Rafah, na fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, foi temporariamente fechada nesta-sexta (10/11). Havia a expectativa de que o grupo de 34 brasileiros fosse liberado e chegasse ao Brasil no domingo (12/10). Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não há previsão de reabertura da passagem. "É uma região conflagrada, não é possível definir uma data", disse o chanceler brasileiro, em entrevista coletiva. Segundo ele, a embaixada do Brasil no Cairo, no Egito, continua mobilizada e atenta nas negociações.

Das 34 pessoas que aguardam resgate, metade tem menos de 18 anos. Elas serão recebidas em Brasília e depois dirigidas a estados onde têm família ou acolhimento. A situação dos familiares de brasileiros que não têm cidadania no Brasil também será regularizada.

"O nosso planejamento é o constante contato com as autoridades governamentais. Hoje de manhã tive contato com o ministro do Exterior do Egito. Não depende de um planejamento nosso. O que depende é a assistência da embaixada de Ramallah está dando aos nossos brasileiros", explicou o chanceler brasileiro.

"Tem todo o apoio do governo brasileiro em termos de materiais, recursos e também virtual, que é o que se pode oferecer. Nossa embaixada no Cairo está mobilizada, próximo a fronteira para contatá-los. Foram contratados dois ônibus para conduzi-los. Quando passarem para o lado do Egito, há um serviço de ônibus para levá-los ao aeroporto mais próximo, a 60km.", acrescentou Mauro Vieira.



O Brasil tem feito um esforço diplomático para o resgate do grupo desde o início do conflito, em 7 de outubro. Ainda segundo Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse, em telefonema na última sexta-feira (3/11), que os brasileiros entraram na lista de estrangeiros autorizados a sair de Gaza e seriam liberados na quarta-feira (8/11), o que não ocorreu.

"Estavam na lista, mas não houve a saída, porque durante três dias seguidos não houve abertura para saída de indíviduos de diversas nacionalidades", disse o chanceler. Os brasileiros foram deslocados para o posto fronteiriço de Rafah, nesta sexta (10/11), mas não puderam passar, pois estava fechado.

Colaborou Talita de Souza*