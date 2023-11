Veículo explode na fronteira entre EUA e Canadá; FBI investiga o caso

Na tarde desta quinta-feira (22/11), um veículo explodiu na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, na passagem de Rainbow Bridge, em um posto de controle de entrada entre os países. As causas da explosão não foram divulgadas.

De acordo com informações da Fox News, duas pessoas que estavam no carro, que continham explosivos, morreram. Um oficial ficou ferido.

Todas as quatro passagens de fronteira internacionais entre os Estados Unidos e o Canadá, no oeste de Nova York, estão fechadas.

Por meio de informações da Casa Branca, o Federal Bureau of Investigation (FBI) está investigando o motivo da explosão, além dos policiais da força antiterrorismo estar monitorando todos os pontos de acesso ao estado de Nova York.

A governadora local, Kathy Hochul, comentou no X (antigo Twitter) sobre o monitoramento de investigação: "Sob minha orientação, a Polícia do Estado de Nova York, está trabalhando ativa mente com a Força-Tarefa Conjunta contra Terrorismo FBI para monitorar todos os pontos de entrada em Nova York. Estou viajando para Buffalo para me encontrar com autoridades policiais e equipes de emergência e atualizarei os nova-iorquinos quando mais informações estiverem disponíveis.", escreveu.

At my direction, @nyspolice is actively working with the @FBI Joint Terrorism Task Force to monitor all points of entry to New York.



I am traveling to Buffalo to meet with law enforcement & emergency responders & will update New Yorkers when more information becomes available.