Israel lista 300 prisioneiros que podem ser trocados por reféns do Hamas

O Ministério da Justiça de Israel publicou uma lista de 300 detidos e prisioneiros palestinos que potencialmente poderiam ser soltos pelo acordo de reféns fechado na madrugada desta quarta-feira, 22, com o grupo terrorista Hamas para uma trégua temporária na Faixa de Gaza.

A maioria das pessoas na lista publicada são adolescentes presos no último ano por delitos como arremesso de pedras ou incitação. Nenhum deles foi condenado por homicídio, embora alguns tenham cumprido sentenças por tentativa de homicídio.

O mais jovem tem 14 anos, e a lista ainda inclui cerca de 40 mulheres. Os detidos serão libertados para as suas casas na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e na Faixa de Gaza. Os militares israelenses afirmam ter detido mais de 1.850 palestinos na Cisjordânia desde o início da guerra, a maioria suspeitos de serem membros do grupo terrorista Hamas.

Segundo o acordo de trégua, 50 reféns serão libertados em quatro dias, provavelmente começando na quinta-feira, 23. Durante este período, o conflito será pausado. Depois disso, cada 10 reféns soltos resultarão em um dia adicional de pausa e na libertação de prisioneiros palestinos adicionais.



Espera-se que Israel liberte 150 prisioneiros palestinos nos primeiros quatro dias, embora o Ministério de Justiça tenha publicado a lista de 300 pessoas caso o acordo seja estendido. Sob a lei israelense, o público tem 24 horas para se opor a qualquer divulgação.

Ambos os lados libertarão primeiramente as mulheres e as crianças, e o fornecimento de ajuda humanitária que flui para o território sitiado será aumentado. Fonte: Associated Press.

