Aos 57 anos, Ali Barakeh vive em Beirute, capital do Líbano, de onde exerce o cargo de chefe do Departamento de Relações Nacionais do Hamas. Em entrevista ao Correio, por meio do WhatsApp, um dos líderes do movimento fundamentalista islâmico no exílio disse que a trégua humanitária e o acordo firmado por Israel são uma "conquista" para os palestinos. Segundo ele, Israel viu-se forçado a submeter-se às condições da "resistência palestina". Barakeh assegurou que o grupo está pronto para libertar todos os reféns civis, sob a condição de que Israel esvazie suas prisões de detentos palestinos.

Como o senhor vê a importância do acordo e que benefícios o Hamas espera obter dele?

Nós consideramos que alcançar uma trégua humanitária e concluir um acordo de troca de prisioneiros de ambos os lados é uma conquista para o povo palestino, que se manteve firme nessa batalha e não se rendeu nem recuou. Da mesma forma, vemos que o fracasso da opção militar israelense para esmagar o Hamas e recuperar os prisioneiros de Gaza forçou o inimigo a recuar e a submeter-se às condições da resistência palestina.

Netanyahu disse que o acordo não significa o fim da guerra e que Israel destruirá o Hamas...

As palavras de Netanyahu são ridículas e sem valor. Ele fracassou em obter suas metas nesses últimos 47 dias. Então,se submeteu a uma trégua temporária e concordou com o acordo dos prisioneiros. Ele se envolveu nisso e quis sair do atoleiro de Gaza, que se tornou um cemitério para o exército da ocupação.

Quantos prisioneiros palestinos serão libertados em troca dos reféns?

Durante essa trégua, mulheres e crianças serão libertadas de ambos os lados — 50 israelenses e 150 palestinos.

Por qual motivo o Hamas fez 240 reféns durante o ataque de 7 de outubro?

O Hamas é um movimento de libertação nacional que realiza operações de resistência contra a ocupação e que busca libertar a Palestina e os prisioneiros, além de devolver os refugiados para suas casas. A operação de 7 de outubro vem no contexto de responder aos contínuos crimes da ocupação contra nossa terra, nosso povo e nossas santidades islâmicas e cristãs.

Que tipo de mensagem o Hamas pretende enviar ao aceitar esse acordo?

O movimento Hamas está pronto para libertar todos os prisioneiros (reféns) civis. Estamos prontos para finalizar um segundo acordo abrangente, no qual libertaremos todos os prisioneiros, em troca de todos os palestinos que se encontram nas prisões da ocupação.