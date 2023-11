Guerra Israel-Hamas: Treze reféns serão libertados nesta sexta-feira

O governo do Catar anunciou que a trégua humanitária entre Israel e o Hamas terá início às 7h (2h em Brasília) desta sexta-feira (24/11). Nove horas depois, às 16h (11h em Brasília), o grupo extremista palestino libertará 13 mulheres e crianças do total de 50 reféns incluídos na troca por 150 prisioneiros palestinos.

Os 50 reféns serão soltos em quatro grupos, entre sexta-feira e segunda-feira, o prazo do cessar-fogo para permitir a entrada de comboios com ajuda humanitária na Faixa de Gaza e o acesso de funcionários da Cruz Vermelha aos sequestrados durante o massacre de 7 de outubro em mais de 20 kibbutzim no sul de Israel.