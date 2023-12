Essequibo: Venezuelanos votam em referendo para anexar parte da Guiana

Os venezuelanos vão às urnas neste domingo (3/12) para votar se a Venezuela deve anexar a região de Essequibo ao seu território. A região pertence a Guiana e está na fronteira entre os dois países. O referendo foi convocado pelo presidente Nicolás Maduro, que fez campanha para que a população vote sim.

A disputa pela região dura mais de um século e é controlada pela Guiana desde 1966. São cerca de 160 mil km2 e 125 mil pessoas vivem na região. O território equivale a cerca de 70% da área da Guiana.

A área despertar interesse por ser rica em recursos naturais, como ouro e petróleo. Na sexta, a Corte Internacional de Justiça disse que a Venezuela não deve fazer nem uma ação para anexar a região. A Guiana considera que o referendo é uma "violação das leis internacionais".

Neste domingo (3/12), em Dubai, nos Emirados Árabes, o presidente Lula disse que espera "bom senso" da Venezuela e da Guiana na disputa. Lula ainda disse que tudo que a América do Sul não precisa é de conflitos. O governo brasileiro reforçou as tropas na fronteira com os dois países.

O referendo será composto por cinco perguntas que englobam desde a rejeição ao laudo de 1899 que fixou a fronteira do país com a Guiana, até a criação de uma província venezuelana chamada "Guiana Essequiba", concedendo nacionalidade venezuelana aos seus habitantes.