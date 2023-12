Milhares de 'Papais Noéis' surfistas se reúnem para evento na Flórida

Surfistas vestidos de Papai Noel surfam nas ondas durante o 15º evento anual Surfing Santas em Cocoa Beach - (crédito: Eva Marie UZCATEGUI / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Milhares de surfistas vestidos de Papai Noel se reuniram neste domingo (24/12) para surfar nas águas de Cocoa Beach, Flórida, nos Estados Unidos, durante a 15ª edição do “Surfing Santas”. O evento beneficente arrecada dinheiro todos os anos para o Florida Surf Museum, que preserva a história do surfe na Flórida, e o Grind for Life, uma instituição de caridade que ajuda pessoas afetadas pelo câncer.

"Traga sua família, traga seus amigos, traga seu espírito natalino e vamos comemorar! Venha com sua incrível roupa de Papai Noel e vá surfar ou SUP com sua fantasia de Natal favorita, e traga sua família para tirar uma foto com o Papai Noel Surfista!", diz a página do evento.



O evento começou em 2009, criado por George Trosset. Naquele ano, ele resolveu fazer uma brincadeira: foi surfar vestido de Papai Noel, acompanhado pelo filho vestido de elfo. Um fotógrafo captou a imagem e o registro influenciou outras pessoas. "No segundo ano foram 19 ‘Papais Noéis’. No terceiro, 80. E agora tem milhares de pessoas aqui. É emocionante ver no que essa coisinha absurda se tornou", afirmou Trosset, de 70 anos, à AFP.

